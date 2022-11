“C à vous” vendredi 25 novembre 2022 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Vendredi 25 novembre 2022 à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Invitées : Isabelle Rome, ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances et la philosophe Sylviane Agacinski, autrice de “Face à une guerre sainte”.



Dans le 5/5 Faut-il réintégrer les soignants non-vaccinés ?

Invité : Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat UFML.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Vincent Favre-Félix, chef du restaurant “Vincent Favre-Félix” à Annecy.

C à vous, la suite

Spéciale Starmania



Thomas Jolly, acteur.

Alex Montembault et David Latulippe, chanteurs.

Bertrand Dicale, journaliste.