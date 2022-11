“Enquêtes criminelles” : retour sur l'affaire Francis Montmaud, mercredi 30 novembre 2022 sur W9

Mercredi 30 novembre 2022 à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra sur le meurtre de Francis Montmaud dans un pensionnat.

Magnac-Laval (Haute-Vienne), le 11 janvier 2014. Peu avant minuit, un jeune pensionnaire de l’internat du Vieux-Collège découvre le corps sans vie de son surveillant, Francis Montmaud. L’homme de 59 ans gît dans l’escalier qui mène au dortoir ; il a reçu douze coups de couteaux, du thorax à la carotide.

Pour les gendarmes en charge de l’enquête, l’auteur serait forcément l’un des sept internes présent cette nuit-là. En effet, le règlement est strict : à l’heure estimée du meurtre, tous les accès à l’internat doivent être verrouillés et seul Francis en avait les clefs ! Et puis le profil des pensionnaires ne plaide pas en leur faveur : le Vieux-Collège est un centre éducatif qui accueille des adolescents retirés à leur famille. Seulement, les sept mineurs, âgés de 13 à 16 ans, sont unanimes : jamais ils n’auraient pu tuer Francis Montmaud, cet homme qu’ils appréciaient pour son dévouement.

Au bout de 4 ans d'enquête, l’affaire est classée sans suite. Mais deux sœurs de la victime, Colette et Françoise, restent déterminées à connaître la vérité. Pendant des mois, elles vont mener leurs propres investigations et découvrir qu’en réalité, les portes donnant accès au pensionnat n’étaient pas fermées et que n’importe qui aurait pu entrer la nuit du crime. Francis, qui avait alerté le directeur au sujet de ces problèmes de sécurité, soupçonnait un trafic entre plusieurs élèves : aurait-il été victime d’une vengeance ?

Plus étrange, les sept pensionnaires ont tous livré aux enquêteurs exactement la même version : et s’ils avaient passé un pacte ? Enfin, et sans doute le plus troublant, pourquoi la direction de l’établissement ne souhaite plus entendre parler du meurtre de Francis Montmaud, comme s’il n’avait jamais existé ?

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à la mort de Kévin Chavatte, 17 ans, en juin 2018.

Cet adolescent de Mourmelon-le-Grand (Marne) était amoureux d’Océane, une jolie blonde du même âge. L’idylle n’a pas duré, mais les deux ex sont restés très complices. Enfin, c’est ce que croyait Kévin… Car pendant des semaines, en secret, Océane et son nouveau petit ami Adrien auraient, tels deux amants diaboliques, minutieusement élaboré un terrible guet-apens pour assassiner Kévin.

Alors, pourquoi Océane, pourtant décrite par tous comme une jeune fille gentille et généreuse, a-t-elle promis son ami à une mort cruelle ? Et a-t-elle manipulé Adrien, le transformant en bras armé, ou bien Adrien est-il le véritable instigateur de ce crime effroyable ?