“Noël, la fête préférée des Français” « Halles de Lille & de Lyon au bonheur des papilles » le 30 novembre 2022 sur Gulli

À l'approche des fêtes de fin d'année, Camille Cerf vous propose de découvrir, mercredi 30 novembre 2022 à 21:05, le quatrième numéro de “Noël, la fête préférée des Français” qui aura pour thème « Halles de Lille & de Lyon au bonheur des papilles ».

À moins d’un mois de Noël, la cadence s’accélère ! Les hottes se remplissent, les sapins s’illuminent et les marchés de Noël déplient leurs étalages gourmands.

Avec ce nouveau numéro de “Noël, la fête préférée des Français”, Camille Cerf s’intéresse à l’un des plus gros business de fin d’année : les marchés de Noël et leurs stands faits d’artisanat et de féerie, qui transportent chaque visiteur jusqu’au Pôle Nord. Direction Lille et Lyon pour découvrir les halles gourmandes ancestrales de ces grandes villes.

Camille Cerf vous emmène à Lille et à Lyon découvrir les Halles. À Noël, ces institutions mythiques vieilles de plus d'un siècle accueillent des milliers de personnes venues choisir les produits d'exception qui agrémenteront leurs plats.

Du côté des commerçants, volaillers, poissonniers, fromagers et épiciers se battent au quotidien pour attirer les clients et proposer produits ultra frais et spécialités régionales que le monde entier nous envie. Ce numéro vous emmène à la découverte de ces marchés couverts et du quotidien de leurs artisans.