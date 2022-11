“C à vous” mardi 29 novembre 2022 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 29 novembre 2022 à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

19:00 C à vous

Guerre en Ukraine : l’hiver est de plus en plus rude pour la population, face aux coupures d’électricité, aux pénuries et à la menace des bombardements.

Invité : Olivier Weber, écrivain et grand reporter, ancien correspondant de guerre.

Pour la première fois, une victime de violences sexuelles obtient la condamnation de son agresseur malgré la prescription des faits.

Invités : Jérémy Garamond et son avocat, Maître Olivier Pardo.

Dans le 5/5 Face au coût de l’énergie, les bouchers-charcutiers manifestent aujourd’hui à Paris.



Invitée : Véronique Langlais, présidente du Syndicat des bouchers de Paris et vice-présidente de l'Académie de la viande.

Au dîner de C à vous

Invité : Panayotis Pascot, pour son spectacle “Presque”.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Christophe Maury, chef et propriétaire de l’Hôtel de Bouilhac.

20:00 C à vous, la suite

Invités : Gilles Lellouche, Jean PascalZadi, Adèle Exarchopoulos et Anaïs Demoustier pour le film “Fumer fait tousser”, réalisé par Quentin Dupieux, en salle le 30 novembre.