“Echappées Belles” : « Île Maurice, un paradis retrouvé », samedi 3 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Samedi 3 décembre 2022 à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revcoir le numéro du magazine “Echappées Belles” dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène à l'Île Maurice.

Plages de sable blanc, récifs de corail magnifiques, forêts luxuriantes ou encore montagnes sauvages, l’île possède une multitude de paysages à couper le souffle.

De plus en plus de Mauriciens font le choix de se tourner vers un tourisme durable, plus juste et plus authentique. Si le tourisme de luxe continue d’occuper une place importante dans l’économie de l’île, on constate une vraie prise de conscience chez les habitants qui ont à coeur de présenter aux visiteurs leur « vraie » Maurice, tout en préservant ses trésors.

Comment les Mauriciens parviennent-ils à concilier tourisme et protection de leur environnement ? Comme toutes les grandes « destinations phare » de la planète, durement touchées par la crise sanitaire et ses conséquences sur l’activité touristique, l’île doit se réinventer un avenir sans doute plus raisonné. Bienvenue à l'île Maurice !

Les reportages :

Le plus beau golf du monde

Pêcheur le jour, chanteur la nuit

Le renouveau de la culture hindouiste

Une île mobilisée contre la marée noire

A la reconquête de la bio diversité

La passion des courses hippiques.

En seconde partie de soirée, France 5 vous proposera de voir ou de revoir le numéro « Le Valais, trésor de la Suisse ».

Des paysages de carte postale, des hameaux accrochés à la montagne, des glaciers grandioses, des pics acérés et des vallées secrètes : voici le Valais suisse.

Idéalement situé au sud-ouest de la Suisse, le Valais correspond à la haute vallée du Rhône, dans les Alpes. Il a une histoire qui lui permet de se définir en tant que « vieux pays », comme disent ses habitants. Le couloir du Rhône a vu défiler Sarrasins, Romains et Savoyards.

Ismaël Khelifa se lance dans un voyage au fil du fleuve. En voiture, en train ou à ski, il va parcourir les vallées enneigées du canton suisse. Pour cette nouvelle aventure, il devra aussi faire preuve de sang-froid : dans le Valais, il ne faut pas avoir peur d'être au sommet !

Sujets diffusés au cours de l'émission :