“50' Inside” samedi 3 décembre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 3 décembre 2022 à partir de 18:05, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans “50' Inside”. Au sommaire cette semaine :

“50' Inside” L'actu

À la une > The Crown, la série qui déstabilise la famille d’Angleterre.

En intimité > Jean-Marc Généreux.



“50' Inside” l’a retrouvé, du côté de Montréal au Canada, avec sa femme, France et leurs deux enfants. Durant deux jours, entre son cocon familial et ses multiples activités professionnelles, le danseur et chorégraphe nous a fait partager sa vie, ses bonheurs comme ses épreuves…

Le portrait > Rencontre avec l’éternelle passionnée, Véronique Sanson.



Son piano, son vibrato, son esprit rock et ses chansons d’amour intemporelles… Plus de 50 ans après ses débuts, Véronique Sanson est toujours sur scène, en tournée en ce moment-même avec son spectacle « Hasta Luego ». Sa vie est digne d’un film … sa passion et son enthousiasme inébranlables.

La Story > « Requiem pour un fou », le duo culte de Lara Fabian et Johnny Hallysay au Stade de France.

“50' Inside” Le Mag

La magie de Noël à Strasbourg.



Le document d'Inside > La république dominicaine.