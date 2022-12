“Enquêtes criminelles” : retour sur les disparus de Mirepoix, mercredi 7 décembre 2022 sur W9

Mercredi 7 décembre 2022 à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” : « Disparus de Mirepoix : l'infirmière a-t-elle tout manigancé ? »

Toulouse (Haute-Garonne), le 30 novembre 2017. Un jeune homme fait les cent pas dans la gare Matabiau. Sa petite amie, Célia Orsaz, n’est pas au rendez-vous. Plus inquiétant, son téléphone ne répond pas, comme s’il était coupé.

Avant de prendre son train, la jeune femme de 18 ans accepte d’accompagner son père, Christophe, à un rendez-vous professionnel dans un hameau reculé de l’Ariège. Seulement, le paysagiste de 46 ans l’ignore mais cette proposition de travail est un piège.

Sur place, Christophe Orsaz était attendu et très rapidement les choses dégénèrent : le père de famille est battu à mort avant d'être jeté dans la fosse septique d'une ferme abandonnée. Le tout sous les yeux de sa fille, dont le meurtrier n’a pas immédiatement remarqué la présence. Célia s’est donc retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Témoin gênant, elle serait la victime collatérale d’un règlement de comptes dont les motivations présumées seraient incroyables !

Car derrière la mort de Christophe Orsaz et sa fille Célia, il y aurait non pas une mais deux personnes, un couple : Marie-José Montesinos, une infirmière de 57 ans qui avait eu une liaison avec le père de famille, et Jean-Paul Vidal, un carrossier de 48 ans. Trahis par le bornage de leur téléphone portable, les deux amants reconnaissent qu’ils étaient sur les lieux du crime mais ils se renvoient la balle. Marie-José Montesinos prétend avoir simplement voulu donner une leçon à son ex et accuse son complice supposé d’avoir dérapé. Jean-Paul Vidal, qui ne connaissait pas la victime et n’avait donc aucune raison de s’en prendre à lui, explique avoir accepté de venger son amie d’un homme qui lui aurait fait du mal, l’aurait harcelée et menacée.

Alors, lequel des deux dit la vérité ? Et surtout, qui a pris la décision de sacrifier la jeune Célia ?

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera au meurtre du kiné de l’Oise en août 2021.

Jean-Christophe Piel, 41 ans, a été abattu d’une balle dans la tête devant son domicile de Breuil-le-Vert alors qu'il jardinait comme tous les matins avant de partir travailler. Qui pouvait en vouloir à cet homme discret et calme, dont les patients vantent le sérieux et les « doigts d'or » ?

Ce que beaucoup ignorent, c’est que le kiné à l’image irréprochable a dû s’installer à Breuil-le-Vert à la suite de graves accusations portées contre lui en 2018, lorsqu’il divorce de sa deuxième femme, Delphine Pinto. Cette dernière prétend en effet qu’il se serait livré à des attouchements sur plusieurs de ses enfants mais faute d’éléments, l’ensemble des charges allait être abandonné par la justice.

Alors, lorsque Jean-Christophe Piel est retrouvé mort, les enquêteurs se demandent si son ex-femme pourrait être à l’origine du meurtre…