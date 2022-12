“Noël, la fête préférée des Français” « Leur plus beau Noël en famille » le mercredi 7 décembre 2022 sur Gulli

À l'approche des fêtes de fin d'année, Camille Cerf vous propose de découvrir, mercredi 7 décembre 2022 à 21:05, le 6ème numéro de “Noël, la fête préférée des Français” qui aura pour thème « Leur plus beau Noël en famille ».

Cette semaine, Camille Cerf vous invite à fêter Noël en famille ! Un évènement qui se prépare des semaines, voire des mois à l’avance afin d’économiser pour offrir aux enfants un moment féérique et inoubliable.

C’est le cas de Maëlys, son compagnon Cyril, et leurs quatre enfants. Ils vont réaliser le rêve de leur vie : fêter pour la première fois Noël à Disneyland Paris.

Dans l’est de la France, non loin de Metz, Christophe et sa famille sont en plein préparatifs : ils participent au concours d’illuminations de leur village. Et la concurrence est rude cette année !

À Nancy, tous les 6 décembre, on fête Saint Nicolas, l’ancêtre du Père Noël. Et pour l’occasion, une gigantesque parade traditionnelle réunit chaque année près de 300 000 personnes. Vous suivrez ce moment intense aux côtés de Tristan et Naomi. Ils sont frère et soeur.

Enfin, aux portes de Paris, les Gruss, cette famille légendaire du spectacle, vous ouvre son chapiteau. Vous verrez comment tous doivent jongler entre les représentations et les fêtes en famille.