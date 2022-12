“C à vous” mardi 6 décembre 2022 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 6 décembre 2022 à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

19:00 C à vous

Le projet de loi immigration débattu aujourd’hui à l’Assemblée nationale.

Invité : Didier Leschi, directeur général de l’Office Français de l’Immigration et de l’intégration.

Triple épidémie, éventuel retour des restrictions, vaccination…

Invitée : Brigitte Autran, présidente du nouveau Conseil Scientifique, le Covars (Comité de Veille et d'Anticipation des Risques Sanitaires).

Dans le 5/5 Football / Coupe du Monde.



Invité : Marcel Desailly, ancien footballeur international, champion du monde 1998, consultant beIN Sport.

Au dîner de C à vous

Invité : Christine And The Queens / Redcar présente son nouvel album “Redcar, les adorables étoiles” avec un live sur la scène de C à Vous.

Invité : Marc Levy, pour le documentaire “Marc Levy confidentiel”, disponible sur MyCanal et pour son livre “Eteignez tout et la vie s’allume”, paru aux éditions Robert Laffont / Versilio.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Cédric Béchade, chef Relais & Chateaux “L’Auberge Basque”.

20:00 C à vous, la suite

Invitée : Caroline Garcia, joueuse de tennis.