Léa Sencia dans “Recherche apparement ou maison” vendredi 9 décembre 2022 sur M6 avec Stéphane Plaza

Vendredi 9 décembre 2022 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine “Recherche apparement ou maison” avec Stéphane Plaza.

Dans ce nouvel inédit de “Recherche apparement ou maison”, Stéphane Plaza, Romain Cartier et Thibault Chanel, vont venir en aide à Léa, Laura & Maxime et Marie-Annick.

Léa, Lilloise de 17 ans, est connue sous le nom de Léa Sencia en tant qu’influenceuse et créatrice de contenus sur les réseaux sociaux, et compte plus de 460K abonnés sur Instagram. Depuis l’obtention de son BAC, elle ne rêve que d’une chose : vivre à Paris et avoir son propre appartement, qui sera son lieu de travail. Ses parents, qui la soutiennent dans son projet, n’ont pas réussi à trouver la location espérée par Léa.

Stéphane Plaza va l’accompagner dans cette recherche d’un appartement dans un quartier bien sécurisé pour rassurer Léa et ses parents. Va-t-il relever le défi ?

À Dijon, Maxime, 30 ans, et Laura, 34 ans, ont un petit Rafael âgé d’un an et vivent dans un appartement dont ils sont propriétaires, avec deux chambres et un petit balcon. Cela ne leur suffit plus, ils cherchent plus grand pour agrandir leur famille.

Romain Cartier, qui va les aider dans leur recherche, va-t-il enfin trouver leur bonheur ?

Marie-Annick, 71 ans, a vendu son appartement en Ardèche où elle vivait depuis plus de 20 ans pour s’installer dans le nord de la France et se rapprocher de ses 3 enfants, et de son petit-fils qui vient de naître. En attendant de trouver son futur chez elle, elle vit chez ses filles…

Thibault Chanel va se déplacer dans le Nord pour aider cette dynamique retraitée à trouver l’appartement lumineux qu’elle recherche ! Va-t-il répondre à toutes les exigences de Marie-Annick ?

À la suite de cet inédit, M6 rediffusera deux autres numéros.