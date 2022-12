“Enquête d'action” : immersion au cœur du SAMU d’Evreux, vendredi 9 décembre 2022 sur W9

Vendredi 7 décembre 2022 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de voir ou de revoir sur W9 le numéro du magazine “Enquête d'action” « Règlement de compte, dangers sur la route : alerte en Normandie ».

Enquête d’Action vous emmène en Normandie, au centre d’appel d’urgences de l’hôpital d’Evreux. Ici, ce sont 70 docteurs, infirmiers, ambulanciers et régulateurs qui se relaient 24h sur 24 pour répondre aux appels du 15.

De l’accident domestique aux infarctus en passant par des accidents de circulation, les médecins du centre interviennent auprès des 600 000 habitants du département de l’Eure, principalement rural.

Chaque départ est une véritable course contre la montre : en pleine campagne, les équipes mettent en moyenne 30 minutes pour rejoindre leurs lieux d’intervention ! Sur le trajet, les médecins récoltent le plus d’informations possible auprès des agents régulateurs afin de préparer au mieux leur arrivée sur le terrain. Et une fois sur place, les équipes doivent montrer une réactivité sans faille. Pendant plusieurs semaines, “Enquête d'action” a suivi le quotidien de ces médecins urgentistes et de leurs équipes.

Parmi eux, André, le doyen du centre. Malgré son expérience, il ne reste pas insensible aux situations les plus dramatiques, comme lors de ce règlement de compte par arme à feu. Il est aussi de bon conseil auprès de Ludovic et Mathias, deux jeunes médecins qui ont récemment intégré le service.

À chaque intervention, Anne-Sophie, César, Florian doivent garder la tête froide et poser un diagnostic rapidement sans mettre en danger la vie des victimes. Entre accidents de voiture sur les routes de campagne, tentatives de suicide et enfants en détresse respiratoire, ils sont prêts à faire face à n’importe quelle situation, même les plus mouvementées et les plus périlleuses.

Immersion avec ces anges en blouses blanches, au cœur du SAMU d’Evreux. Avec eux, vous allez découvrir un autre visage de la Normandie.