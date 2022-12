“Dimanche en politique” reçoit Olivia Grégoire le 11 décembre 2022 sur France 3

Dimanche 11 décembre 2022 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme.

Croiser la période des fêtes, l’augmentation des prix, les risques de coupures d’énergie et la reprise épidémique crée dans l’opinion un mélange d’interrogations et d’anxiété.

Y aura-t-il du courant à Noël pour se chauffer et cuisiner ? Va-t-on devoir remettre le masque dans les lieux publics ? Jusqu’où ira la hausse des factures et des denrées alimentaires les plus courantes ? La question est vraie pour les ménages mais plus encore pour les entreprises.

Olivia Grégoire, ministre en charge des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, est aux avant-postes sur ces dossiers. Une attention particulière est portée aux boulangers, aux bouchers, en grande difficulté en raison de leurs factures énergétiques. Mais commerçants, artisans, patrons de petites entreprises s’inquiètent aussi d’une conjoncture qui pourrait les mener à la fermeture et demandent l’aide de l’Etat.

Pour répondre à l’inflation et à la crise énergétique, le gouvernement multiplie les aides ciblées avec des dispositifs parfois compliqués. Pendant ce temps, le budget de l’Etat est adopté sans vote par le biais d’un huitième 49-3 engagé par Elisabeth Borne au nom du gouvernement.

Olivia Grégoire sera interrogée par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Olivier Pérou, journaliste politique à L’Express.