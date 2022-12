“Etat de choc” : « Obésité aux USA : le plus gros pays du monde », mardi 13 décembre 2022 sur W9 (vidéo)

Mardi 13 décembre 2022 à 21:05 sur W9, Stéphane Carpentier vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Etat de choc” consacré à un fléau qui touche beaucoup de personnes aux États-Unis : l'obésité.

Jamais dans l'histoire des États-Unis, le pays n'a compté autant d'obèses… Ils sont 93 millions, soit près de 40% de la population. Le Président lui-même a été déclaré en surpoids. Aujourd'hui, il y a plus d'obèses aux États-Unis que d'habitants en France... “Etat de choc” vous emmène dans le plus gros pays du monde. Parmi les origines de ce mal : une alimentation déséquilibrée et le manque d'activité physique.

“Etat de choc” a rencontré Casey, en état d'obésité morbide. À 34 ans, il pèse 220 kilos. Chaque action du quotidien, comme prendre une douche, se transforme en véritable épreuve. Pour le jeune homme, maigrir est devenu une question de vie ou de mort.

À 40 ans, Alex, lui, pèse 135 kilos et a les problèmes de santé d'un sexagénaire. Hypertension, troubles respiratoires et musculaires, ce père de famille peine à s'occuper de son fils. Pour perdre du poids, il a choisi une méthode radicale, quitte à s'endetter : la gastrectomie. Il va se faire retirer entre 70 et 80% de l'estomac, une intervention chirurgicale lourde qui séduit chaque année des milliers d'Américains.

L'obésité touche près de 14 millions d'adolescents… Pour lutter contre ce phénomène, la ville de Phœnix en Arizona a décidé de créer un internat d'un nouveau genre. Des jeunes filles de 13 à 18 ans y passent 4 mois pour réapprendre à vivre sainement.

Si certains font tout pour maigrir, d'autres ont choisi d'accepter leur corps tel qu'il est. Aux États-Unis, on appelle ce mouvement : la « body positivity ».

En Californie, “Etat de choc” a suivi Jennifer, une jeune mère de famille et une miss pas comme les autres. À 34 ans, elle pèse 127 kilos et rêve de devenir la nouvelle miss America grande taille. Annette, elle, est bloggeuse voyage et influenceuse activement suivie par la communauté « body positive ». Elle milite pour que les femmes obèses soient acceptées telles qu'elles sont. Un phénomène qui inquiète les médecins car, selon eux, cela entrainerait une banalisation de l'image d'un corps XXL.