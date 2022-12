“Enquêtes criminelles” : retour sur l'affaire Laëtitia Hemery, mercredi 14 décembre 2022 sur W9

Mercredi 14 décembre 2022 à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” : « Réveillon mortel : la dernière soirée de Laëtitia Hemery »

Toulon (Var), le 1er janvier 2020. Il est presque 2 heures du matin lorsque Laëtitia Hemery, une mère de famille de 31 ans, appelle ses deux fils aînés pour leur souhaiter une bonne année. Personne n’imagine à ce moment-là que c’est le dernier contact que les deux garçons, et leurs deux frères plus jeunes, auront avec elle.

Quelques heures plus tôt, la jeune femme vivant à Brignoles est sortie avec des amies… En tous cas, c’est ce qu’elle a dit à tout le monde. Car en réalité, elle a rejoint son ancien compagnon, Mickaël Reynaud, qu’elle fréquente depuis trois ans. Trois ans de menaces et de violences, un enfer dans lequel Laëtitia s’était pourtant jurée de ne plus replonger.

Malgré un dépôt de plainte, Mickaël avait tout tenté pour recoller les morceaux : il avait envoyé à son ex 3 500 SMS en deux mois et l’avait même attendue à la sortie du travail pour la supplier à genoux de lui redonner une chance. Laëtitia a voulu croire aux promesses de Mickaël… Elle sera la première femme de l’année 2020 à décéder sous les coups de son conjoint.

Seulement, lorsqu’il est entendu par les gendarmes, l’homme nie toute implication. Selon Mickaël, après avoir réveillonné dans un bar du centre de Toulon, une dispute aurait éclaté dans la voiture et vers 2h30, Laëtitia serait descendue sans plus jamais lui donner de nouvelles. Problème : l’intégralité de la soirée a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Des enregistrements accablants qui vont raconter une toute autre histoire…

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à la disparition en novembre 2017 de Samantha, une jeune femme de 19 ans originaire de la banlieue de Genève (Suisse).

Le soir de sa disparition, elle a pris le train pour Cheyres, sur les bords du lac de Neuchâtel, à 100 kilomètres de chez elle. Elle avait rendez-vous avec Richard, un copain d’enfance. Le jeune homme de 21 ans confirme la rencontre. Il est donc le dernier à avoir vu son amie vivante mais il jure qu’il l’a bien raccompagnée à la gare pour qu’elle puisse prendre le dernier train.

Alors, si, comme l’estiment les enquêteurs, Richard « n’a pas le profil », que cachait Samantha ? Et où est-elle ? Il y a dans son entourage quelqu’un qui connaît la réponse…