“Le livre favori des Français” jeudi 15 décembre 2022 sur France 2, les invités

Jeudi 15 décembre 2022 à 21:10 sur France 2, Camille Diao et Michel Field présenteront “Le livre favori des Français”, une soirée événement aucours de laquelle vous allez découvrir les 25 livres favoris des Français.

Au cours de deux grandes phases de consultation et de sondage, les Français ont été nombreux à voter pour leur livre favori, et ce sans liste préétablie. Cette opération a pu mettre à l’honneur toutes les littératures, et donner la parole à tous les lecteurs, toutes générations confondues ! Mangas, grands classiques, théâtre, polars… Tous les goûts sont permis et se retrouvent dans le classement final !

Au cours de deux grandes phases de consultation et de sondage, les Français ont pu voter pour leur livre favori sans liste préétablie. Pour la première fois, cette opération a pu mettre à l’honneur toutes les littératures, et donner la parole à tous les lecteurs, toutes générations confondues ! Mangas, grands classiques, théâtre, polars… Tous les goûts se retrouvent dans le classement final !

Plus de 100 000 personnes ont participé à ces votes et nous ont permis de connaître les 25 livres favoris des Français !

Depuis Strasbourg, Capitale Mondiale du livre 2024, ces 25 livres seront dévoilés sur France 2, lors de ce prime time exceptionnel animé par Camille Diao et Michel Field, entourés d’invités prestigieux et de visages de France Télévisions comme Augustin Trapenard, Anne-Marie Revol et Louise Ekland.

Ce grand divertissement autour de la lecture réunira des artistes d’horizons divers tels que : Camille Lellouche, Pascale Arbillot, Ibrahim Maalouf, Gims, Jonathan Lambert, Pascal Elbé, Jhon Rachid, Salomé Lelouch, Gilbert Montagné, Vincent Delerm, Maurice Barthélemy, Gérard et Manu Lanvin, Juliette Binoche, Alexis Michalik, André Manoukian, Cyprien, Kheiron, Joey Starr, Roman Doduik, les sœurs Berthollet, ou encore Mont Corvo…

Mais aussi des auteurs : Joël Dicker, Valérie Perrin, Maud Ankaoua, Agnès Martin-Lugand et Mélissa Da Costa, Xavier Coste ou encore la plus rock des prix Goncourt, Brigitte Giraud !

Avec eux, nous nous amuserons avec la lecture, découvrirons des informations inédites sur vos livres favoris à travers notamment des sujets originaux et dévoilerons le classement final du 25e au premier livre dans le cœur des Français !

Ce prime parlera de livre, mais aussi de série, de cinéma, de musique, car la littérature est partout, même là où on ne la soupçonne pas. Vous allez découvrir vos livres préférés, ceux de vos voisins, de vos copains, de vos commerçants ou de vos stars préférées…

Sur le plateau comme devant sa télévision, cette émission est l’occasion de découvrir les livres comme on ne les a jamais lus !

Il est temps de découvrir quel est “Le livre favori des Français” parmi (par ordre alphabétique) :