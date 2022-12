“C l'hebdo” samedi 17 décembre 2022 : sommaire et invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Samedi 17 décembre 2022 à 19:00, Ali Baddou présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Retour sur l'actualité de la semaine avec Ali Baddou, entouré de son équipe de chroniqueurs.

C l'hebdo

Les fêtes à table



Les fêtes, c’est aussi l’occasion de se faire plaisir à table !

Invités : Jean-François Piège relève le défi d’une cuisine végétale et gourmande et Nina Métayer réinvente les classiques de la pâtisserie.

Les 50 ans du Guide du Routard



Invité : Philippe Gloaguen, fondateur du Guide qui, pour l’occasion, présente le livre “Les 50 voyages à faire dans sa vie” !

Noël à l'heure de l'inflation.



Plus que quelques jours avant Noël ! La course aux cadeaux est lancée mais l’inflation est au plus haut. Alors, comment l’économie va impacter les fêtes de fin d’année ?

Invitée : Alexandra Bensaid, journaliste à France Inter, co-autrice du livre « On n'arrête pas l'éco » au Seuil.

Les bleus en Finale !



Qu’est-ce qui fait qu’un match est beaucoup plus qu’un match ?

Invités : Winny Claret, journaliste à Radio France et Georges Vigarello, historien.