“Noël, la fête préférée des Français” « Un Noël XXL aux Etats-Unis » mercredi 21 décembre 2022 sur Gulli

Mercredi 21 décembre 2022 à 21:05, Camille Cerf vous propose de découvrir sur Gulli le 8ème numéro de “Noël, la fête préférée des Français” qui aura pour thème « Un Noël XXL aux Etats-Unis ».

Aux États-Unis comme dans d'autres pays, la période tant attendue de Noël est souvent synonyme de fête et de cadeaux. Décorations, sapins et repas, les festivités sont sacrées et très suivies.

Immersion aux cœur des États-Unis afin de découvrir comment on y célèbre Noël.

Camille Cerf et son équipe se sont rendus à New-York puis à Aspen, une station de ski. Ils ont assisté aux décorations des rues, à l'inauguration du marché de Noël, ainsi qu'à la course au plus beau sapin.

C'est comme en France mais en beaucoup plus grand !