“Echappées Belles” : Spéciale Savoie Mont-Blanc avec Théo Curin, samedi 7 janvier 2023 sur France 5

Samedi 7 janvier 2023 à 21:05, France 5 proposera une découverte exceptionnelle de la Savoie et de la région du lac d'Annecy en compagnie de Théo Curin dans un numéro inédit du magazine “Echappées belles”.

Le célèbre lac d’Annecy émerveille le monde par son décor de carte postale. Cerné par les sommets dentelés du massif des Aravis et les montagnes du massif des Bauges, le lac se veut accueillant et chaleureux toute l’année. Durant la saison estivale, les foules profitent de ses températures accueillantes. D’un naturel sportif, les Savoyards ne se contentent pas du farniente et multiplient les activités nautiques.

Au nord du lac, Annecy et ses multiples canaux attirent également les foules de touristes et les néo-habitants. Tous s’accordent pour dire qu’il est facile de tomber sous le charme de « la perle des Alpes ». Sur la rive droite, Menthon-Saint-Bernard et son château dominent le lac et offrent une dernière pause patrimoine.

Au-delà des montagnes voisines du lac, des vallées et des massifs champêtres, où se croisent randonneurs et agriculteurs, s’étendent sur les deux régions savoyardes. En été, les vaches et les chèvres s’installent en hauteur et font retentir le son de leurs cloches. Les meilleurs fromages affinent durant la belle saison, et se retrouvent dans les assiettes les plus étoilées de la région.

Depuis le bord du lac, jusqu’en haut des massifs, Théo Curin va partir à la rencontre des personnes qui font vivre ces terres, et qui ont à cœur d’accueillir tous les curieux.

D’où vient cette tradition de l’accueil en Pays de Savoie ?

Les reportages diffusés au cours de l'émission :