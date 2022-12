« Coluche : enquête sur un destin tragique » à revoir vendredi 23 décembre 2022 sur RMC Story

Vendredi 23 décembre 2022 à 21:10, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir le documentaire « Coluche : enquête sur un destin tragique » réalisé par Vincent Néquache.

Le 19 juin 1986, le comique le plus célèbre et le plus populaire de sa génération meurt brutalement dans un accident de moto dans l’arrière-pays cannois.

Michel Colucci, alias Coluche, avait seulement 41 ans. Partout en France, l’annonce de sa mort est un choc énorme.

Dans ce documentaire inédit riche de nombreuses archives, le réalisateur Vincent Nequache reviendra sur les circonstances précises dans lesquelles Coluche a trouvé la mort.

L’humoriste allait-il trop vite ? Quels étaient ses ennemis ?