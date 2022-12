“Sur la Ligne” : un nouveau magazine d'information sur France 2 à découvrir le 12 janvier 2023

Jeudi 12 janvier 2023 à 23:00, France 2 diffusera le premier numéro de “Sur la Ligne”, un nouveau magazine d'information présenté par Djamel Mazi et Christophe Kenck.

Ce premier numéro de “Sur la Ligne” aura pour thème « Etats-Unis ­- Mexique : Au pied du mur ».

Depuis la chute du mur de Berlin, on pensait que les murs qui séparent les hommes disparaîtraient les uns après les autres. C’est tout le contraire : on en compte plus de 70 aujourd’hui à travers le monde.

Pour ce premier numéro de “Sur la Ligne”, Djamel Mazi et Christophe Kenck ont pris la route le long du mur qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Celui que l’on surnomme le « mur de Trump » a été en fait bâti par des présidents républicains et démocrates. Cette longue muraille de 1 385 kilomètres est censée protéger le pays de l’immigration illégale et du trafic de drogue.

Malgré ses 8 mètres de hauteur, il est pourtant loin d’être infranchissable.

Près de 3 millions de personnes ont traversé illégalement la frontière en 2022. 600 000 sont parvenues à rester aux Etats-Unis. Sans papiers, beaucoup ont laissé derrière eux leurs proches avec peu d’espoir de les revoir un jour. Mais, parfois, des petits miracles se produisent et les familles peuvent se réunir à nouveau…

Le magazine explore des aspects méconnus de cette frontière.