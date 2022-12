“Echappées Belles” en Finlande & au Costa Rica samedi 31 décembre 2022 sur France 5 (vidéo)

Samedi 31 décembre à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux numéros du magazine “Echappées belles” dont les destinations seront la finlande et le Costa Rica.

21:00 « Magie blanche en Finlande »

La Finlande, c'est le Grand Nord, des forêts et des lacs à perte de vue, un air vif et vivifiant.

En Finlande, il est impossible de résister à l'appel de la nature. Dans un pays de neige et de glace, de nombreuses activités uniques au monde peuvent être pratiquées dans un cadre à la fois sauvage et féerique.

La Finlande est souvent décrite comme un modèle européen : système d'éducation, politique environnementale, taux de chômage très bas... Le pays est souvent cité pour ses avancées socio économiques et environnementales. En 2018, le pays a été élu "pays le plus heureux au monde" par le World Happiness Report.

Sophie Jovillard voyage du Sud au nord de la Finlande en allant à la rencontre de ces habitants, parfois d'adoption - qui ont fait le choix de vivre au plus près de la nature et de ses ressources. Sa quête finale : rencontrer le Père Noël.

Les reportages diffusés :

L'école de la nature

Ils sont fous ces Finlandais

Le sauna

La glace dans tous ses états

Le business des aurores boréales.

22:30 « Costa Rica naturellement »

Niché entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’océan Pacifique et l’océan Atlantique, le Costa Rica est la destination nature et aventure par excellence.

Le Costa Rica possède une nature exceptionnellement riche : près de 33% du territoire est reconnu comme réserve naturel et parc national. Ce pays, 10 fois plus petit que la France, abrite 5% de la biodiversité de la planète. Cet environnement, propice à la découverte et aux randonnées, rend fière les Costaricains. La réputation du pays s’est forgée au fur et à mesure des années sur un modèle de vie écologique et respectueux de ses paysages. Le développement durable a été adopté par l’ensemble du pays dans les années 1990. Le Costa Rica s’est même fixé l’ambitieux objectif d’être le premier pays neutre en carbone en 2021.

Surnommée la « Suisse d’Amérique », le Costa Rica jouit également d’une douceur de vivre. L’absence de conflits sur le territoire la rend bien plus attractive que ses voisins. Ancienne colonie espagnole, le Costa Rica a su tirer profits de son histoire, notamment grâce à la culture des caféiers, qui transformèrent ce pays pauvre en la nation la plus prospère de la région.

Le voyage de Sophie Jovillard débute au centre du pays, à deux pas de la capitale, San José. Ses rencontres, des locaux mais aussi des expatriés, tombés amoureux de la vie costaricaine, ou encore les membres d’une tribu indigène ; la mèneront à la découverte des quatre coins du pays.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :