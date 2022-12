“Appels d'urgence” : immersion avec les gendarmes du Rhône sur W9 lundi 2 janvier 2023 (vidéo)

Lundi 2 janvier 2023 à 21:05, Hélène Mannarino vous proposera de voir ou de revoir sur TFX le numéro du magazine “Appels d'urgence” : « Les gendarmes du Rhône voient rouge ».

Vols de voitures, magasins fracturés la nuit, grandes surfaces aux rayons dévalisés de jour, c’est le quotidien des gendarmes de Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon. Une unité en permanence sur la brèche : Ils recensent 4 000 infractions par an dont 60% de vols.

Pour traquer les délinquants en tout genre, ils utilisent désormais des moyens jusque-là réservés à la lutte contre le grand banditisme : filatures en voitures banalisées, géolocalisation des téléphones portables, barrages-surprise sur l’autoroute du Sud qui traverse leur secteur.

Et pour se préparer à ces interventions musclées, tous les gendarmes, même ceux des plus petites brigades, repartent à l’entraînement, façon unité de choc. Une mutation spectaculaire que les équipes du magazine “Appels d'urgence” ont pu suivre au jour le jour.

La compagnie est commandée par un officier passé par le GIGN qui a décidé d’aguerrir ses hommes face à des interpellations de plus en plus mouvementées avec refus d’obtempérer, rebellions et délits de fuite.