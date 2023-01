“Complément d'enquête” « Courses hippiques : la grande triche ? » sur France 2 jeudi 5 janvier 2023

Jeudi 5 janvier 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” dont le thème sera « Courses hippiques : la grande triche ? ».

« Aujourd’hui vous avez des chevaux qui ne sont jamais fatigués. Certains jockeys ont du mal à arrêter leur cheval après le poteau d’arrivée ». C’est un célèbre entraîneur français qui nous raconte cela, sous couvert d’anonymat.

En France, 220 000 chevaux participent chaque année à 18 000 courses sur lesquelles les Français parient 9 milliards d’euros ! Mais depuis peu, plusieurs affaires judiciaires éclaboussent le milieu : surperformance de chevaux, soupçon de dopage et de tricherie.

Complément d’Enquête a eu accès à des documents confidentiels, et a pu pénétrer le monde très huppé des courses hippiques.

Entraîneurs, propriétaires, vétérinaires et policiers : tous racontent de l’intérieur un milieu où règne l’omerta… et parfois les coups bas.

Certains patrons d’écuries demandent à leurs jockeys de retenir leur monture pour arriver bon dernier de la course et faire ainsi grimper la cote du cheval pour les courses suivantes. Dans le jargon des tricheurs, on appelle cela « faire le tour ».

D’autres n’hésitent pas à injecter des produits dangereux dans les veines de leurs pur-sang. Et pour se procurer ces fioles de « poison », rien de plus simple : après quelques heures d’avion, Complément d’Enquête a pu acheter sans difficulté de quoi doper une cinquantaine de chevaux.

Que fait France Galop, la société-mère qui organise les courses, mais chapote aussi la lutte anti-triche ?

Complément d’Enquête vous fait voyager au pays du dopage, où à l’arrivée ce sont les parieurs qui sont floués.

Une enquête de Julie Pichot et Vincent Buchy pour TV Presse, en collaboration avec Le Parisien.