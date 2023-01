“Maison à vendre” : la 100ème sur M6 vendredi 6 janvier 2023 avec Stéphane Plaza

Vendredi 6 janvier 2023 à 21:10, Stéphane Plaza vous invite sur M6 à l'anniversaire du 100ème numéro du magazine “Maison à vendre”.

Pour cette émission anniversaire Stéphane Plaza, l’animateur préféré des Français, a réuni autour de lui toute son équipe de décoratrices.

Pour la première fois depuis 100 émissions, et 200 biens à vendre, Stéphane Plaza et son équipe vont prendre le temps de se repencher sur les plus grands moments de cette incroyable aventure immobilière et humaine.

C’est dans un lieu, à la fois chaleureux et coloré, à l’image de l’ambiance qui règne dans “Maison à vendre” que Stéphane Plaza, Sophie Ferjani et Emmanuelle Rivassoux vont se retrouver pour revivre les grandes étapes de leur collaboration joyeuse et explosive. Nos trois experts auront aussi l’émotion de découvrir une surprise orchestrée par plusieurs vendeurs de “Maison à vendre”, qui ont voulu leur témoigner leur gratitude et leur bonheur d’avoir changé de vie grâce à leur intervention.

Stéphane Plaza et son équipe, accompagnés d’Aurélie Hémar, ancienne architecte d’intérieur de l'émission, mais aussi de Carole Carat et Stéphanie Catanzano, revivront les plus grands défis auxquels ils ont dû faire face et les meilleurs moments dans l’émission.

Rire, surprise, émotion et bonne humeur sont au programme de cette émission très très spéciale !

À la suite de cette émission spéciale, M6 rediffusera deux anciens numéros de “Maison à vendre”.