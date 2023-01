“Enquête d'action” sur le trafic d'animaux vendredi 6 janvier 2023 sur W9 (vidéo)

Vendredi 6 janvier 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” « Trafiquants d’animaux : enquête sur un scandaleux business ».

L’animal domestique, une passion française : un foyer sur deux en possède un dans sa maison. Souvent des chats, des chiens, des poissons…

Mais de nouveaux animaux de compagnie (NAC) font leur apparition. Serpents, iguanes ou même crocodiles, des espèces souvent dangereuses et surtout interdites en France si l’on ne possède pas un permis de détention. Cette enquête va révéler que l’on peut se les procurer facilement sur Internet. Résultat, chaque année, ce sont près de 100 000 animaux qui entrent illégalement sur le territoire.

Dernièrement, une race de félin aux allures de gros chat suscite l’engouement : le serval. Cette nouvelle coqueluche des réseaux sociaux, au comportement parfois agressif et dont la détention est interdite dans l’hexagone, se retrouve entre les mains de particuliers hors la loi.

Pour se les procurer, ils se tournent vers l’Europe de l’Est, où la législation est plus souple, et où les prix s’envolent jusqu’à plus de 5 000 euros.

Mais il n’y a pas que les servals qui sont au cœur d’un trafic international. Les chiens de race sont aussi victimes d’escrocs peu scrupuleux, qui n’hésitent pas à importer des espèces sans pédigrée dans des conditions déplorables et les revendre, à prix d’or, en les faisant passer pour des pures races.

Pour lutter contre ces trafics, les gendarmes et les associations de défense des animaux unissent leurs forces. Avec un objectif : détecter les fraudes et libérer les animaux détenus dans des conditions épouvantables.

Enquête sur les filières souterraines du trafic d’animaux.