“C dans l'air” mercredi 4 janvier 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Mercredi 4 janvier 2023 à 17:30, Caroline Roux présentera sur France 5 un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 4 janvier 2023, Caroline Roux recevra : Didier Leschi, directeur général de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration.

Après deux sessions de débat sur l’immigration organisées à l’Assemblée Nationale et au Sénat début décembre, le gouvernement a finalisé son projet de loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration », qu’il cherche à faire voter en s’appuyant sur le soutien de la droite. Un texte qui fait déjà polémique parmi les oppositions de tous bords politiques.

Cette actualité s’inscrit dans un débat de société plus général sur l’immigration en France, ses enjeux, ses bienfaits, son contrôle. Cette loi va encadrer et régulariser en partie l’immigration de travail qui vient prêter main forte dans certains secteurs en haute tension comme l’hôtellerie-restauration ou encore la santé.

Didier Leschi reviendra sur les enjeux actuels liés à l’immigration dans un contexte tendu par la crise démographique, le réchauffement climatique ou encore la guerre en Ukraine.

Les invités :

Élie Cohen, économiste, chercheur au CNRS.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Jade Grandin de l’Eprevier, journaliste à l’Opinion, spécialiste des questions économiques.

Sandra Hoibian, directrice générale du CRÉDOC.

Le thème de l'émission de ce mercredi 4 janvier 2023 : Hausse de l'électricité (thème officiel en attente)

Des factures d'électricité multipliées par 2, par 5 ou carrément par 10 : c'est ce qui arrive à certains professionnels, comme les boulangers qui crient à la « catastrophe » et appellent à manifester le 23 janvier à Paris.

Pour tenter de répondre à leurs inquiétudes, le gouvernement, qui subit les attaques de l’opposition, et notamment du Rassemblement national, auteur d'une « Lettre aux boulangers de France », a multiplié les interventions et réunions mardi sur le sujet, en particulier avec les fournisseurs d'électricité et de gaz. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire et sa ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire, ont ensuite reçu à Bercy les représentants de la profession. Ils leur ont notamment annoncé qu’ils pourront demander le décalage de leur échéances fiscales et sociales, comme d’ailleurs toutes les PME. Surtout, ils pourront désormais résilier leur contrat sans frais en cas de hausse « prohibitive ». Cette « mesure exceptionnelle » a été prise uniquement pour venir en aide aux boulangers « dans le cas où la survie de l'entreprise est menacée » a expliqué Bruno Le Maire.

Mais déjà d’autres professions, comme les restaurateurs, demandent à pouvoir en bénéficier. Invité sur France Inter ce mercredi matin, le ministre de l’Économie a affirmé qu’il ne relancerait pas de « quoi qu’il en coûte » pour toutes les professions touchées par la crise énergétique. « En 2023, les aides désormais seront ciblées sur ceux qui en ont le plus besoin ». Cependant, Bruno Le Maire a indiqué qu’il allait recevoir les restaurateurs « dans la semaine ».

En ce début d’année, l’inflation impacte fortement les entreprises mais elle se fait également de plus en plus sentir dans le budget des ménages notamment avec une facture des courses qui s’envole, et commence à produire des effets dans le secteur de l’immobilier. Sur fond de baisse de pouvoir d’achat des ménages, de rapide augmentation des taux d’intérêt en 2022 et de difficultés d’accès au crédit les prix de l’immobilier commencent à baisser : - 7 % pour les appartements au mois de décembre. Un premier signe d’un retournement du marché de l’immobilier en France après dix ans de hausses spectaculaires. Les taux remontent, l’inflation se poursuit, le pouvoir d’achat s’effrite…

Alors pourquoi les factures d’électricité des boulangers et d’autres PME s’envolent-elles ? Les mesures annoncées par le gouvernement pour les ménages et les entreprises sont-elles suffisantes pour faire face à l’inflation ? Enfin que se passe-t-il sur le marché de l’immobilier ?