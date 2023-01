Emmanuel Macron dans “Les rencontres du Papotin” sur France 2 samedi 7 janvier 2023 (vidéo)

À ne pas manquer sur France 2 samedi 7 janvier 2023 à 20:30, le 4ème numéro du programme “Les rencontres du Papotin” avec une interview sans filtre du président de la République Emmanuel Macron.

Pour cette quatrième émission, les journalistes du Papotin ont invité le président de la République à répondre à leurs questions sans filtre dans le cadre habituel de l'émission.

Après Gilles Lellouche, Camille Cottin et Julien Doré, Emmanuel Macron s’est prêté au jeu de cette interview atypique, évoquant pèle-mêle sa vie personnelle, son goût pour la poésie mais aussi ses appréhensions en tant que président. Comme lors des précédentes « Rencontres du Papotin », on découvre un portrait sincère et inédit de l’invité. « On peut tout dire au Papotin » même avec un président de la République !

Depuis la création du journal Le Papotin, il y a plus de 30 ans, la rédaction a interviewé des personnalités de tous horizons : comédiens, chanteurs, artistes, écrivains, réalisateurs, hommes politiques... Après Jacques Chirac en 2002 et Nicolas Sarkozy en 2015, Emmanuel Macron est le troisième président à rencontrer cette rédaction atypique.

“Les rencontres du Papotin”, c'est un nouveau rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20:30.