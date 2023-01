“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Gabriel Attal le 8 janvier 2023 sur France 3

Dimanche 8 janvier 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics.

Dans le bureau de Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, comme dans le porte-monnaie des Français, c’est bien la colonne « Dépenses » qui pose problème.

Inflation à 6%, dérapage des dépenses d’énergie et répercussions sur les biens et services, les entreprises et les ménages s’inquiètent et réclament l’aide de l’Etat pour franchir la mauvaise passe, dont on dit qu’elle pourrait durer.

De son côté, l’Etat, qui veut abandonner le dogme du « quoi qu’il en coûte », tente de répondre par des aides ciblées en direction des plus modestes et des petites entreprises. En ce début d’année, propice à la dégustation de la galette, c’est à nouveau les boulangers-pâtissiers qui sont l’objet de toutes les attentions de Bercy, tant le symbole du pain lié à la grogne sociale inquiète le gouvernement.

Le dossier de la réforme des retraites est bien l’autre sujet qui s’invite dans les vœux des politiques en cette saison. Syndicats et opposition refusent d’une seule voix le décalage de l’âge légal à 65 ans ou 64 ans. Elisabeth Borne sera-t-elle obligée d’user d’un nouveau 49-3 pour cette réforme ? Obtiendra-t-elle le soutien des Républicains ? La question reste en suspens.

Gabriel Attal répondra aux questions de Francis Letellier.

Nathalie Mauret, journaliste politique aux journaux du groupe EBRA nous proposera sa Carte Blanche.