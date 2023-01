“50' Inside” samedi 7 janvier 2023 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 7 janvier 2023 à partir de 17:50, Nikos Aliagas présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Nikos Aliagas dévoile l'actualité des stars dans “50' Inside”. Au sommaire cette semaine :

17:50 “50' Inside” L'actu

À la une > Le prince Harry : son autobiographie pourrait être le coup de grâce de ses relations avec la famille royale.

Dans son livre « Le Suppléant » le prince Harry accuse son frère William de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019. D’après le quotidien britannique The Guardian, le prince de 38 ans accuse son grand frère d'avoir traité Meghan de femme « difficile » et « impolie ». Après un échange houleux, « William m'a attrapé par le col, déchirant mon collier, et m'a fait tomber par terre. J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux m'entaillant. »

En intimité > Sophie Davant.



Le portrait > Rencontre avec Indira Ampiot, Miss France 2023.



Indira Ampiot a toujours eu pour modèle, sa grand-mère, Eliane, décédée il y a un an. À 18 ans, elle se livre avec générosité sur son parcours et sa famille.

La Story > Florent Pagny, l’histoire de son plus grand tube : « Chanter ».



19:00 “50' Inside” Le Mag

Le document d'Inside > Miami, le nouvel Eldorado des Français.