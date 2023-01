“Passage des arts” dimanche 8 janvier 2023 : les invités reçus par Claire Chazal sur France 2

Dimanche 8 janvier 2023 à 22:45, Claire Chazal présentera sur France 2 l'avant-dernier numéro de “Passage des arts”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Chaque semaine, Claire Chazal donne la parole à celles et ceux - artistes, intellectuels et créateurs - qui portent un regard sur le monde et la culture.

Un lieu privilégié d'échanges avec des personnalités au cœur de l'actualité culturelle, mais aussi des portraits d’artistes et un agenda avec les moments marquants de la semaine et la découverte de talents émergents. Chaque semaine, une enquête en collaboration avec des spécialistes des beaux-arts dévoilera les secrets d’une œuvre d'art.

Dimanche 8 janvier 2023, Claire Chazal recevra :

Omar Sy, pour son film « Tirailleurs » actuellement au cinéma.



Marina Foïs, pour le film « Cet été là » actuellement au cinéma.

Sofiane Pamart, pour son album « Letter » et un live sur le plateau.

Isabelle Carré, pour la pièce de théâtre « La campagne » au Théâtre du Rond-Point.

Également au sommaire de l'émission :

Le portrait en quelques dates : Laurence Boulet.

L'agenda culturel de Guillaume lechat.

Le choix de la rédac : IAM.

Le dernier numéro de “Passage des arts” sera diffusé dimanche 15 janvier 2023. Dès le 22 janvier 2023, Pierre Lescure reprendra la case du dimanche soir de Claire Chazal avec une nouvelle émission sur le cinéma : “Beau geste”.