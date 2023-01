“Sept à Huit” dimanche 8 janvier 2023 sur TF1 : sommaire du magazine (vidéo)

Dimanche 8 janvier 2023 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 8 janvier 2023 :

Acheter plus pour payer moins.



C'est la promesse d'une enseigne américaine qui s'implante en France. Mais y fait-on toujours des bonnes affaires ?

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 8 janvier 2023 :

Professeurs assassinés à Pouyastruc.



Il aurait tué sa femme et son compagnon avant de fuir en Espagne. S'est-il suicidé ou est-il en cavale de l'autre côté des Pyrénées ?

La loi des squatteurs au Brésil.



Des travailleurs pauvres investissent des immeubles inoccupés pour s'y installer. Des opérations choc très organisées.

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Olivier de Kersauson. Son humour, son sens de la formule et son regard sans concession sur l'époque.