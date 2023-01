"Echappées Belles" en Bourgogne sur France 5 samedi 14 janvier 2023 (vidéo)

Samedi 14 janvier 2023 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit du magazine “Echappées belles” dans lequel Jérôme Pittorin vous emmène en Bourgogne.

De Migennes à Dijon, le canal de Bourgogne, fort de ses 242 km, ondule à travers l’Yonne et la Côte d’Or entre sa vallée verdoyante de l’Ouche, ses collines bucoliques de l’Auxois et ses villages pittoresques chargés d’histoire.

Cette voie fluviale a été inaugurée en 1832. Vite concurrencée par le développement du chemin de fer et par le fret routier en raison de son manque d’accessibilité et de sa lenteur (189 écluses jalonnent son parcours), son usage commercial a progressivement périclité au profit de la seule navigation de plaisance.

Le canal du Nivernais, qui relie l’Yonne à la Loire, serpente la Bourgogne du nord-est sur 206 km. Plus sauvage et moins construit que son voisin oriental, cet écrin naturel est le terrain de jeu des plaisanciers en quête de nature et de calme.

Aujourd’hui, ces deux canaux bourguignons constituent une destination prisée des amoureux du slow tourisme. Voyager tout en prenant son temps, s'imprégner pleinement de la nature environnante et de la richesse du patrimoine, privilégier les rencontres, savourer les plaisirs de la table… Ce nouveau mode de voyage, qui prône la lenteur, le qualitatif au lieu du quantitatif, les modes de transports durables, fait de plus en plus d’adeptes : selon une étude française publiée en septembre 2021, deux tiers des Français (64%) se sentent concernés par la notion de tourisme durable.

Depuis quelques années, la région a pris le pas de cette nouvelle tendance : développement des tours à vélo, des balades en péniche, des gîtes écologiques, des lieux de retraite. Avec pour maître mot : se ressourcer !

Véritable havre de paix, le canal de Bourgogne et celui du Nivernais, ainsi que leurs alentours, promettent un profond dépaysement à seulement deux heures de train de Paris, que Jérôme Pitorin expérimente dans ces nouvelles échappées belles, à vélo ou au rythme lent du clapotis de l’eau.

Au-delà du rythme naturellement lent imposé par ses canaux, qu’est-ce qui explique que la Bourgogne soit devenue une destination plébiscitée par les adeptes du slow tourisme ?

