"Bel & Bien" samedi 14 janvier 2023 : les invités d'Agathe Lecaron & Ali Rebeihi sur France 2

Samedi 14 janvier 2023 à 09:30, Agathe Lecaron et Ali Rebeihi vous proposeront sur France 2 un nouveau numéro du magazine entièrement consacré au bien être, “Bel & Bien”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Bel & Bien" est un concentré d’art de vivre, une boussole pour la quête du bien-être et du bien vivre ensemble. Un guide pratique et divertissant qui donne tous les outils nécessaires pour aborder en douceur les grandes et les petites questions du quotidien.

Un mode d’emploi pour aider et donner envie à prendre soin de son corps et de son esprit grâce à une palettes pluridisciplinaires d'intervenants de la Psy cognitive et positive en passant par la culture, le sport, l'alimentation, la beauté, la musique, la médecine, la nature...

Le thème cette semaine : Week-end : une ode à la détente et une source de bien-être.

Les invités :

Philippe Gabilliet, auteur du livre « Eloge de l’inattendu ».

Youssef Gastli, chef cuisinier au restaurant Dune.

Bernard Werber, auteur du livre « La diagonale des rêves ».

Catherine Muller de l'école des fleurs à Paris.

Ismaël Khelifa, animateur de l'émission Echappées Belles sur France 5.

La troupe « Black Legends ».