"C dans l'air" mardi 17 janvier 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 17 janvier 2023, Caroline Roux recevra : Claire Hédon, défenseure des droits.

Claire Hédon est la Défenseure des droits depuis le 22 juillet 2020. Dans un rapport publié lundi, elle estime que l’exécutif n’a pas apporté de réponse aux alertes lancées depuis 18 mois sur les maltraitances en maisons de retraite.

Dans une interview parue au JDD, elle déclare avoir constaté une hausse des signalements : “Le Défenseur des droits avait instruit plus de 900 réclamations en lien avec les personnes âgées en Ehpad durant les six ans précédant le rapport de 2021. Nous en avons reçu 281 de plus depuis”. Selon les chiffres du rapport, dans 43% des cas, il s’agit de cas de maltraitance, dans 30% de limitation de visites, dans 12% de restrictions à la liberté d’aller et venir.

Après un premier rapport de la Défenseure des droits sur “les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en Ehpad”, publié en mai 2021, qui contenait 64 recommandations pour améliorer les droits et les conditions de prise en charge des résidents, il y a eu, en janvier 2022, la parution des “Fossoyeurs”, le livre-enquête du journaliste indépendant Victor Castanet qui révélait les méthodes frauduleuses pratiquées dans les Ehpad. Le livre a eu un effet libérateur puisque la plateforme de signalement des maltraitances a ouvert 5 040 dossiers au premier semestre 2022, soit une hausse de 24 %, et devrait annoncer le double sur l’année.

Près d’un an après le scandale Orpéa, moins de 20% des Ehpad ont été contrôlés. Claire Hédon reviendra sur ce rapport et sur les réponses attendues du gouvernement sur le maltraitantes en maison de retraite.

Les invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance, auteur du livre « Le grand basculement »« Le grand basculement ».

Sylvie Matelly, économiste et directrice adjointe de l'IRIS (Institut de Relations Internationales et Stratégiques)

Valérie Niquet, spécialiste de l’Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteure de « La Chine en 100 questions ».

François Bougon, journaliste spécialiste de la Chine à Mediapart

Le thème de l'émission : La Chine.



