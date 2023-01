"Enquête d'action" : Tolérance zéro pour les ados hors la loi, vendredi 20 janvier 2023 sur W9 (vidéo)

Vendredi 20 janvier 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” « Fugues, drogue, agressions : tolérance zéro pour les ados hors-la-loi ».

En France, le nombre de mineurs mis en cause par les forces de l’ordre pour des actes délinquants a presque doublé entre 1992 et 2019 ! Pour faire face à des faits toujours plus nombreux et violents, un « Code de la justice pénale des mineurs » est entré en vigueur depuis septembre 2021. Ce texte a pour ambition d'accélérer les procédures pénales et de renforcer la prise en charge éducative des adolescents condamnés.

Dans les Bouches-du-Rhône, l’un des départements les plus en proie à la délinquance juvénile, les forces de l’ordre se mobilisent grâce à des dispositifs spécialisés. Gwendoline travaille à la Maison de la Protection des Familles, à Aix-en-Provence. Vous la suivrez lors de l’audition d’une jeune collégienne, victime de violences sexuelles par son ancien petit ami. L’objectif de l’audition : instaurer une relation de confiance pour mettre des mots sur le traumatisme vécu et rassurer la victime.

À Arles et Berre-l'Étang, ce sont les PSIG, les Pelotons de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie, qui sont sur le qui-vive. Rondes de nuit, contrôles routiers, arrestations des guetteurs : les autorités appliquent la « tolérance zéro » face aux mineurs impliqués dans les trafics de drogue. Lors de sa patrouille, Cyril mettra la main sur deux enfants d’une dizaine d’années soupçonnés de surveiller l’arrivée des gendarmes non loin d’un lieu de deal.

À Orléans aussi, le trafic de drogue implique des adolescents. La cité de la Source est une plaque tournante qui rapporterait jusqu’à 10 000 euros par jour. Les policiers de la BAC peuvent s’appuyer sur les caméras de surveillance pour traquer les dealers, souvent mineurs. Romain, Fabien et la brigade de Police-Secours se lanceront dans une véritable chasse au fugitif : un jeune homme de 15 ans suspecté d’appartenir à un trafic d’héroïne. Après des mois de recherche, une trentaine de brigadiers mettront la main sur cet ado, déjà connu des services, au prix d’une course-poursuite dans les rues et sur les toits de la ville.

Malgré une politique très dissuasive et un accompagnement des délinquants, certains jeunes ont basculé dans la grande criminalité. À 6h du matin, les hommes de la BAC vont mener une opération d’ampleur contre un multirécidiviste, âgé seulement de 16 ans ! Accusé de viol en réunion, il sera très vite mis hors d’état de nuire.