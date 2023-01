"C dans l'air" mercredi 18 janvier 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Mercredi 18 janvier 2023 à 17:30, Caroline Roux présentera sur France 5 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mercredi 18 janvier 2023, Caroline Roux recevra : Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture et auteure du livre « 682 jours : le bal des hypocrites »« 682 jours : le bal des hypocrites »

Dans son livre, Roselyne Bachelot raconte son passage au poste de ministre de la Culture. Elle a aussi été ministre de l’Ecologie et du Développement durable de 2002 à 2004, au moment de la loi Fillon, et ministre de la Santé de 2007 à 2010 au moment de la réforme des retraites portée par Éric Woerth, qui a rassemblé plus d’un million de Français.

Après la présentation de la réforme des retraites par Élisabeth Borne mardi 10 janvier, les secrétaires confédéraux des huit centrales ont appelé à la mobilisation le 19 janvier. Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT “ce sera une très, très forte mobilisation. Il faut que ce soit du niveau de 1995, même de 2010”. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT de son côté, a dit avoir “rarement vu autant de mécontentement et de remontées négatives”, sur lesquels les syndicats espèrent s’appuyer. Les caisses de grève ont été réactivées.

A la CGT, près de 100.000 euros de dons ont été récoltés en moins d’une semaine pour venir en aide à tous ceux qui voudront s’inscrire longuement dans le mouvement. Certains militants, les plus virulents, se disent d’ores et déjà prêts à se mobiliser pour tenir 50 à 60 jours. Demain serait donc une journée noire avec une forte mobilisation des trains, bus, école, services publics…

Dans son livre, Roselyne Bachelot revient sur ces 682 jours au poste de Ministre de la Culture, ou elle affirme que “chez les politiques, la première hypocrisie est qu'ils ne sont pas intéressés par les questions culturelles”. Elle reviendra sur cette réforme des retraites controversée avec Caroline Roux.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Marion Van Renterghem, grand reporter et chroniqueuse à L’Express.

Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale Université Queen Mary de Londres.

Le thème de l'émission : Ukraine.

Le sujet vous questionne ?

