"C dans l'air" jeudi 19 janvier 2023 : les invités reçus sur France 5

Jeudi 19 janvier 2023 à 17:30, Caroline Roux présentera sur France 5 un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 19 janvier 2023, Caroline Roux recevra : Daniel Cohen, économiste, président de l’École d’économie de Paris et auteur de « Homo numericus – La "civilisation" qui vient » (éditions Albin Michel)

Le Forum économique de Davos se termine demain. Il a débuté ce lundi avec 3 enjeux majeurs qui planent sur l’économie : la colère sociale, les risques climatiques et géopolitiques.

Après près d'un an de guerre en Ukraine et face à l'urgence climatique, l'ambition affichée des élites politiques et économiques mondiales sera d'y trouver une façon de "coopérer dans un monde fragmenté" où les 1 % les plus aisés ont capté 63 % des richesses produites, près de deux fois plus que le reste de la population mondiale, selon le baromètre annuel de l’organisation Oxfam, publié à l’ouverture du forum. Plus de 200 millionnaires, dont deux Français, ont d’ailleurs demandé ce mercredi 18 janvier, dans une lettre adressée aux dirigeants mondiaux relayée par Oxfam France et à l'occasion du forum économique de Davos, à être plus taxés "pour notre bien commun".

Le climat est un sujet phare à la réunion de Davos cette année. Ce mercredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déjà appelé à poursuivre les majors pétrolières, comme les cigarettiers l'ont été, pour avoir caché pendant des années les informations dont elles disposaient sur le réchauffement climatique. Il a dénoncé ce mercredi "le grand mensonge" sur le réchauffement climatique des géants pétroliers, affirmant que “nous flirtons avec le désastre climatique”.

Daniel Cohen reviendra sur les enjeux du Forum économique de Davos.

Les invités :

Bernard Vivier, directeur de l’Institut Supérieur du Travail, spécialiste du dialogue social.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Sophie Fay, journaliste au Monde, spécialiste des questions de transports.

Bernard Sananès, politologue et président de l’Institut de sondage Elabe.

