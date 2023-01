"Enquête Exclusive" : Immersion au Soudan dimanche 22 janvier 2023 sur M6 (vidéo)

Dimanche 22 janvier 2023 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un un nouvel inédit du magazine “Enquête exclusive” dont le thème sera « Soudan : immersion au cœur de l’un des pays les plus fermés au monde ».

Bordé par la mer Rouge et traversé par le Nil, le Soudan, l’ancienne Nubie, possède des trésors naturels et archéologiques uniques. Le pays des pharaons noirs compte même plus de pyramides que son célèbre voisin, l’Égypte. Pourtant, il n’y a aucun visiteur, aucun touriste, aucun voyageur étranger. Coupé du monde, le Soudan, ex-refuge des terroristes internationaux (Ben Laden, Carlos) est l’un des pays les plus instables de la planète.

Depuis son indépendance, en 1956, il a connu 18 tentatives de coup d’État. Un record en Afrique ! Les Soudanais ont notamment vécu pendant trente ans sous le joug du régime militaro-islamiste d'Omar el-Béchir. Après sa destitution, en 2019, le pays a connu une brève période de démocratie, vite rompue par un nouveau coup d’État, avant de se refermer totalement.

Depuis, la population se bat pour retrouver ses droits. Chaque semaine, des milliers de manifestants descendent courageusement dans les rues de Khartoum, la capitale, pour renverser le régime. Mais les militaires répriment avec force les manifestations. Soldats et policiers n’hésitent pas à tirer à balles réelles pour disperser la foule. Des centaines de personnes ont déjà été tuées.

Une des équipes du magazine "Enquête Exclusive" a réussi à rentrer dans le pays. Elle a accompagné Snoopy, au cœur des affrontements avec les forces de l’ordre. Ce cinéaste renommé, récemment invité à Cannes, a abandonné les plateaux de tournage pour filmer en première ligne et enregistrer les exactions commises par le pouvoir. Armé de sa caméra, il risque tous les jours sa vie. Pour se défendre, un casque de chantier en plastique et un bouclier bricolé avec un vieux baril de pétrole.

Dans cette révolution, les femmes sont aux avant-postes. Après des années de dictature où la charia était la règle avec son lot de flagellations et d’humiliations, elles aspirent à la liberté. Hinda est la capitaine de la jeune équipe de football féminine du Soudan. Dans ce pays encore très traditionnaliste, aucun sponsor ne veut aider les filles. Alors elles s’entraînent sur un terrain vague, sans pouvoir s’acheter une paire de crampons. En cas de victoire, la prime est dérisoire : moins d’un euro !

Le pays est l’un des plus pauvres au monde, et la crise politique a aggravé la situation économique (taux d’inflation : 380 %). Pour survivre, des millions de Soudanais sont devenus chercheurs d’or dans le désert. Comme Mohammed, qui a dû abandonner son travail de guide touristique. Avec quelques compagnons d’infortune, il est en quête de la pépite qui changera sa vie, sous des chaleurs accablantes.

Un document d'Alexandre Spalaïkovitch pour Ligne de Front.