"C dans l'air" mercredi 25 janvier 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 25 janvier 2023, Caroline Roux présentera en direct sur France 5 à partir de 17:30 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mercredi 25 janvier 2023, Caroline Roux recevra : Sébastien Lecornu, ministre des Armées.

Le chef de l'Etat a présenté ses vœux aux forces armées vendredi, lors d'un discours prononcé depuis la base de Mont-de-Marsan, dans les Landes.

Emmanuel Macron en a profité pour présenter les grands axes de la future loi de programmation militaire 2024-2030. Les armées françaises bénéficieront d'un budget de 400 milliards d'euros sur cette période dans le cadre de cette future loi, soit un tiers de plus que l'enveloppe de la précédente LPM. A cette occasion, le président de la République a annoncé une augmentation de près de 60 % du budget alloué au renseignement militaire.

Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue d’appeler les alliés à accélérer les livraisons d’armes, la France a promis des chars AMX-10 RC à l'Ukraine.

Ce dimanche, lors d’une conférence de presse avec Olaf Scholz, Emmanuel Macron « n’exclut pas » de livrer des chars lourds de fabrication française à l’Ukraine. « Pour ce qui est des Leclerc, j’ai demandé au ministre des Armées d’y travailler. Rien n’est exclu et cela s’apprécie en effet collectivement ». Le ministre Sébastien Lecornu reviendra donc sur ces livraisons d'armes ainsi que sur la hausse du budget de l’armée.

17:45 "C dans l'air"

Les invités :

Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées.

Dr. Patrick Pelloux, médecin urgentiste au SAMU de Paris - Président de l’AMUF.

Soazig Quéméner, rédactrice en chef du service politique de Marianne.

Ève Roger, journaliste, spécialiste des questions de société.

Le thème de l'émission : Ehpad (en attente du thème définitif)

Il y a un an, les révélations de Victor Castanet et de son livre « Les Fossoyeurs » sur le groupe Orpea avaient suscité une véritable déflagration. On y découvrait la part d’ombre des Ehpad d'Orpea : les couches et la nourriture rationnées, les patients mal soignés et délaissés, le personnel en sous-effectif ainsi qu’une gestion « contestable de l'argent public ». Un an plus tard, le journaliste, qui a depuis reçu le prix Albert Londres, publie ce mercredi en version poche une nouvelle édition de son livre, augmentée de dix chapitres, sur les coulisses de l'enquête et les pressions subies avant sa parution.

L’occasion de revenir sur ce scandale, centré au départ sur Orpea, mais qui a ébranlé l’ensemble du secteur des maisons de retraite, privées, associatives ou publiques. Et de s’interroger : qu’est-ce que les révélations ont changé ? Comment l’encadrement et la gestion des Ehpad ont-ils évolué ?

