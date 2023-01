"C dans l'air" jeudi 26 janvier 2023 : sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 avec Caroline Roux pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 26 janvier 2023, Caroline Roux recevra : Romain Mielcarek, journaliste indépendant, spécialiste des conflits armés, de la défense et des relations internationales. Il publie « Les Moujiks : la France dans les griffes des espions russes », aux éditions Denoël.

C’est à Paris en 2013 que Romain Mielcarek rencontre Sergueï Solomasov. A l’époque jeune journaliste, il faisait partie d’une association de bloggeurs qui traitaient de questions stratégiques, militaires et internationales. Ce jour-là, l’association organisait une conférence sur l’utilisation d’armes chimiques en Syrie. Un diplomate russe l’approche, lui donne sa carte de visite et lui dit qu’il vient d’être affecté à Paris, qu'il « veut mieux comprendre le pays ». Rapidement, la DGSI l’alerte et essaie par la même occasion d’y trouver leur intérêt, en essayant de le recruter pour être une source potentielle.

Dans son livre, Romain Mielcarek dénonce la politique de l’autruche des différents dirigeants. Selon lui, « l’invasion de l’Ukraine et les crimes massifs commis par les armées russes ont enfin fait prendre conscience aux dirigeants politiques qu’il fallait réagir ».

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et L’Obs.

Annie Daubenton, journaliste spécialiste de l’Ukraine, ancienne conseillère culturelle à l’Ambassade de France à Kiev, auteure de « Ukraine, l'indépendance à tout prix ».

Rym Momtaz, chercheuse en politique étrangère et de défense, International Institute for Strategic Studies.

Le thème de l'émission : Jusqu'où armer l'Ukraine ?

Après plusieurs semaines de tergiversations, l'Allemagne et les États-Unis ont donné, mercredi, leur feu vert à la livraison de chars Leopard et Abrams à l'Ukraine. « Berlin va envoyer 14 chars d'assaut Leopard 2 à l'Ukraine et accepte qu'ils soient réexportés à Kiev par des pays partenaires », a ainsi annoncé le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit. L’annonce attendue, intervient après les demandes répétées de l'Ukraine et les pressions d'autres pays pour autoriser ces livraisons. Dans la foulée Washington a confirmé l’envoi 31 chars Abrams.

En France, le débat s’intensifie sur la question des livraisons d’armes. Marine Le Pen a dit s’opposer à l’envoi d’armes lourdes à l’Ukraine, craignant une escalade dans le conflit contre Vladimir Poutine. A gauche, le communiste Fabien Roussel a lui réclamé un débat au Parlement, portant sur la stratégie de la France dans ce conflit et l'envoi d'armes lourdes. De son côté, le ministre des Armée Sébastien Lecornu s’est dit favorable hier soir dans C dans l’air à un « débat global sur la livraison des armes, pour bien redire à quel point il y a ceux qui veulent aider l’Ukraine et ceux qui sont un peu gênés aux entournures ».

Mais de quel matériel parle-t-on ? Que pourraient changer les livraisons de chars lourds par plusieurs pays dans le conflit ? Quelle est la situation en Ukraine ? Pourquoi le président ukrainien vient-il de renvoyer plus de dix hauts responsables politiques, dont un membre proche de son cabinet ? Enfin faut-il un débat au Parlement sur les livraisons d’armes à l’Ukraine ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.