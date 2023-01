"Sur la Ligne" : « Mayotte-Comores, les soeurs ennemies » jeudi 2 février 2023 sur France 2

Jeudi 2 février 2023 à 23:00, France 2 diffusera un nouveau numéro du magazine "Sur la ligne" dans lequel Djamel Mazi et Christophe Kenck s'intéressent au mur maritime qui se dresse entre les Comores et Mayotte.

Ces dernières semaines, l’île de Mayotte a fait la une de l’actualité à cause d’affrontements et de graves problèmes de sécurité. À 70 km plus au nord, l’archipel des Comores serait la source de tous ses maux. En réalité, le conflit dure depuis plus de quarante ans.

Mayotte est le 101e département français. Elle formait autrefois un tout avec les trois autres îles des Comores. Quand celles-ci ont déclaré leur indépendance en 1975, les habitants de Mayotte ont choisi de rester français.

Aujourd’hui, au cœur de l’océan Indien, un mur maritime se dresse entre les Comores et Mayotte. La séparation est d’autant plus brutale que les habitants des deux rives parlent les mêmes dialectes, pratiquent la même religion, partagent la même histoire. Sous le joug d’une dictature et gangrénée par la corruption, les Comores s’enfoncent dans la misère. Pour leurs habitants, Mayotte fait figure d’eldorado.

Depuis les Comores, les candidats à l’exil prennent tous les risques pour traverser l’océan en kwassa-kwassa, de frêles embarcations (plus de 770 ont été interceptés en 2022), et espèrent une vie meilleure faite de liberté et de soins médicaux accessibles. Sauf que bon nombre de parents sont expulsés en y laissant leurs jeunes enfants.

Officiellement, près de 300 000 habitants vivent à Mayotte. En réalité, ils seraient plus d’un demi-million aujourd’hui sur ce caillou de 374 km2. Les services publics et les infrastructures sont en surchauffe.

Les équipes de Sur la ligne sont parties à la rencontre des habitants de Mayotte et des Comores et explorent les aspects méconnus des relations entre ces deux sœurs ennemies.