"C dans l'air" mardi 14 février 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mardi 14 février 2023, Caroline Roux recevra Damien Delseny, journaliste, chef du service Police-Justice du Parisien-Aujourd'hui en France.

L'enquête sur l'accident de la route dans lequel Pierre Palmade est impliqué se poursuit. Alors qu'il circulait à hauteur de Villiers-en-Bière, près de Melun (Seine-et-Marne), en direction de Dammarie-les-Lys, vendredi 10 février, en début de soirée, le véhicule de l'humoriste de 54 ans s'est déporté sur la voie de gauche, sans raison apparente, selon une source proche du dossier . Il a alors percuté un autre véhicule qui arrivait en face.

Quatre personnes ont été gravement blessées dans l'accident : Pierre Palmade, un homme de 40 ans, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Le parquet a précisé que la femme enceinte avait perdu l'enfant qu'elle portait. Dans la journée de samedi, la famille de l'humoriste a annoncé que ses jours n'étaient "plus en danger". Les analyses toxicologiques ont révélé qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne, selon le procureur.

L'enquête est donc désormais menée pour "homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants".

François Clemenceau, rédacteur en chef international au Journal du Dimanche.

Alain Bauer, professeur au CNAM, responsable du pôle sécurité, défense et renseignement.

Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Annie Daubenton, journaliste-essayiste, auteure de Ukraine, les métamorphoses de l’indépendance.

Le thème de l'émission : La nouvelle offensive de Poutine

A quelques jours du premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, "Vladimir Poutine ne se prépare pas à la paix. Il se prépare à une nouvelle offensive", a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, lors d'une réunion ce mardi des alliés à Bruxelles. Le Kremlin procède à de nouveaux envois massifs de soldats, "des centaines et des centaines de troupes supplémentaires" car "ce qui manque à la Russie en qualité, elle tente de le compenser en quantité", a-t-il expliqué alors que les combats ont redoublé d'intensité ces dernières semaines dans le Donbass, notamment dans la région de Bakhmout, où l'armée russe épaulée par la milice Wagner, avance péniblement, au prix de très lourdes pertes. Selon le ministre de la Défense britannique, les soldats russes paieraient même en février le plus lourd tribut depuis la première semaine de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022.

