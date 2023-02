"Zone Interdite" : « Artisans français : ils se battent pour sauver leur métier » dimanche 26 février 2023 sur M6 (vidéo)

Ophélie Meunier vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 26 février 2023 à 21:10 pour découvrir un inédit du magazine "Zone Interdite" dont le thème sera : « Artisans français : ils se battent pour sauver leur métier ».

Alors que les carnets de commandes sont pleins, l’artisanat n’a jamais eu autant de difficultés à recruter ! Horaires à rallonge, désaffection pour le travail manuel, ces métiers n’intéressent plus les jeunes. Pourtant, plus de cinq cent mille offres d’emploi sont à pourvoir avec souvent de bons salaires et la satisfaction de produire quelque chose de ses mains. Couvreur, boucher, potier : l’avenir de ces métiers est en jeu. Comment perpétuer des savoir-faire que le monde nous envie ? Et comment des entrepreneurs tentent de motiver la nouvelle génération ?

À Arbois dans le Jura, Édouard Hirsinger est le chocolatier incontournable de la région. Meilleur Ouvrier de France, il œuvre depuis quarante ans pour faire rayonner cette affaire familiale, transmise de père en fils depuis 122 ans ! Mais Édouard Hirsinger approche de la retraite et la succession n’a rien d’une évidence. Sa fille et son fils ne se sont pas du tout formés au métier. Et surtout, l’amplitude horaire les rebute. Alors Édouard s’est lancé un défi : leur donner le goût du métier afin de transmettre les recettes familiales qui ont fait la renommée de la maison. Et les convaincre de reprendre l’affaire.

À Paris, Milan, 22 ans, découvre le rythme intense de la vie parisienne et son futur métier : couvreur. Il vient de quitter son Auvergne natale pour intégrer l’exigeante formation des Compagnons du Devoir. Ses premiers pas sur les toits parisiens sont compliqués… Eddy, son patron, est confronté à la pénurie de main d’œuvre dans la profession. Alors il va tout faire pour convaincre Milan de donner le meilleur de lui-même. Au quotidien, il faut affronter le vent et la pluie sans se décourager. Le jeune homme est-il suffisamment motivé ?

Florentin, lui, est prêt à tous les sacrifices pour arriver au sommet de son art. À 23 ans, c’est déjà un ébéniste expérimenté, passionné par le travail du bois depuis son enfance. Cette année, il consacre tout son temps libre à la préparation d’un prestigieux concours : les « Worldskills », le championnat du monde des métiers. Il y affrontera des ébénistes de toutes nationalités lors d’une épreuve très intense de 22 heures ! Six ans après avoir obtenu le titre de Meilleur Apprenti de France, décrochera-t-il la médaille d’or aux « Worldskills » ? Ce sésame pourrait faire décoller sa carrière.

À Albi (Tarn), Lore est gérante d’une des dernières entreprises de poterie artisanale en France. Mais la concurrence étrangère bon marché et l’explosion du prix du gaz pourraient menacer son activité et ses trente emplois. Or, ses salariés sont la fierté de Lore. Ils viennent de dix pays différents et ont passé de longues heures à se former à ce métier manuel. Wael, qui a fui la guerre en Syrie, détient des savoir-faire artisanaux précieux qui ont été perdus en France et qui font le succès de l’entreprise. Face à ces nouveaux défis, elle va tenter de trouver de nouveaux débouchés.