"Dimanche en politique" : Prisca Thévenot est l'invitée de Francis Letellier ce 26 février 2023 sur France 3

Dimanche 26 février 2023 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance et députée des Hauts-de-Seine.

Le Salon de l’agriculture ouvre ses portes à Paris le 25 février et Emmanuel Macron a promis d’y faire une journée marathon. Il a consacré la semaine passée à vanter les mérites du travail avec un déplacement à Rungis.

Sur le plan politique, c’était une semaine calme avant le retour au Sénat de la réforme des retraites et le blocage annoncé du pays. De retour en circonscription, les députés qui se sont illustrés pour défendre ou critiquer le texte sont parfois salués, parfois pris à parti par les citoyens.

Prisca Thévenot est apparue comme une des figures de la majorité parmi les plus pugnaces. Mais comment se faire une place en "Macronie" quand on est l’une ou l’un des membres de la majorité ? Une nouvelle génération tente d’émerger dans ce second quinquennat d’Emmanuel Macron. Quand les fidèles de la première heure ont laissé la place, député battu ou ministre balayé, d’autres visages et d’autres voix se font entendre.

Prisca Thévenot sera interrogée par Francis Letellier, avec une "carte blanche" à Astrid de Villaines, cheffe du service politique au Huffpost.