"Sept à Huit" : Florent Pagny dans « Le Portrait de la Semaine » dimanche 5 mars sur TF1

C'est un portrait exclusif, un document exceptionnel long format de 30 minutes, que le magazine "Sept à huit" proposera ce dimanche 5 mars sur TF1 à partir de 19:10 : le portrait de Florent Pagny.

Il y a près d'un an, alors qu'il se savait malade depuis déjà plusieurs mois, Florent Pagny avait échangé avec Audrey Crespo-Mara. Ce fut le point de départ de ce document exclusif réalisé par la journaliste et son équipe.

Un entretien au long cours, pour raconter son combat contre le cancer et l'histoire de sa reconstruction, tourné en trois temps, sur plusieurs mois.

Audrey Crespo-Mara l'a donc rencontré une première fois en juin dernier dans sa résidence française, en région parisienne. Puis, six mois plus tard, il lui a donné rendez-vous à New York, où avec sa femme Azucena, il aidait leur fille à déménager. Enfin, c'est en Patagonie, là où il vit une grande partie de l'année depuis trente ans, qu'Audrey Crespo-Mara est allée à sa rencontre, il y a un mois.

Un entretien exclusif, réalisé par Audrey Crespo-Mara avec Léo Monnet, Edward Bally et Yan Benisty, et diffusé dans « Le Portrait de la Semaine » de "Sept à huit", ce dimanche 5 mars à partir de 19:10 sur TF1.