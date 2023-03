"C dans l'air" jeudi 2 mars 2023 : Sommaire et invités reçus sur France 5

Rendez-vous à 17:30 sur France 5 ce jeudi 2 mars 2023 avec Caroline Roux pour suivre un nouveau numéro du magazine "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 2 mars 2023, Caroline Roux recevra : François de Labarre, grand reporter à Paris Match, spécialiste de l'actualité italienne, auteur de "Vatican offshore - l’argent noir de l’église", publié aux éditions Albin Michel.

Dans son livre, François de Labarre revient sur les très nombreuses années où des affaires financières du Saint-Siège ont été gérées dans la plus grande opacité. Il affirme même "qu’au début des années 1980, le mot même était absent de tous les discours".

François de Labarre reviendra sur son enquête édifiante ou on découvre la face sombre du Vatican entre malversations et montages financiers.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Alain Bauer, professeur de criminologie au CNAM, auteur de "La guerre qui revient".

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’air et espace, ancien pilote de chasse.

Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI.

Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale, Université Queen Mary de Londres.

Le thème de l'émission : Ukraine / Bakhmout



L’étau se resserre sur les troupes ukrainiennes qui défendent la ville de Bakhmout depuis l’été. Bombardée sans relâche par l’armée russe, soutenue dans la région par le groupe Wagner, la chute de la ville semble de plus en plus inévitable. Dans la soirée de mardi, Volodymyr Zelensky, a lui-même concédé que "les plus grandes difficultés, comme auparavant, sont à Bakhmout (…) La Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l’assaut de nos positions. L’intensité des combats ne fait qu’augmenter". La veille le président ukrainien avait également reconnu que la situation aux alentours de Bakhmout devenait "de plus en plus compliquée" pour les soldats ukrainiens.

Alors quelle est la situation à Bakhmout et plus largement à l’est de l’Ukraine ? Que se passe-t-il en Crimée ? L’axe Pékin-Moscou va-t-il se renforcer davantage ? Enfin la Moldavie est-elle la prochaine cible de Poutine ?

