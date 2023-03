"C dans l'air" vendredi 3 mars 2023 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 3 mars 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 3 mars 2023, Axel de Tarlé recevra : Claude Malhuret, sénateur et président du groupe Les indépendants.

L’application chinoise TikTok, ce réseau social lancé en 2016, qui compte aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs actifs dans le monde, est soupçonnée d’être un outil d’espionnage et de propagande au service de la Chine. Tour à tour, la Commission européenne, le Conseil européen, le Parlement européen, le Canada, les États-Unis, le Danemark ont demandé à leurs fonctionnaires ou parlementaires de supprimer l’application de leurs téléphones et autres appareils professionnels.

La France réfléchit à une interdiction de l’application chinoise TikTok sur les téléphones de ses fonctionnaires, a indiqué ce mercredi 1er mars le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Ces prochaines semaines, les sénateurs travailleront sur le sujet dans le cadre d’une commission d’enquête sénatoriale.

De son côté, la diplomatie pékinoise a moqué "le manque de confiance en soi" d’un pays qui "craint une application prisée des jeunes". TikTok, quant à lui, nie tout contrôle ou accès du gouvernement chinois à ses données. Pour le porte-parole de TikTok, "ces interdictions sont fondées sur des informations erronées au sujet de notre entreprise, et nous sommes prêts à rencontrer les autorités pour rétablir la vérité".

Claude Malhuret, sénateur et président du groupe Les indépendants, estime que "si TikTok espionne la Commission européenne, tous les États sont menacés". Il reviendra sur cette commission d'enquête sénatoriale et expliquera les enjeux qui l’attendent.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Pascal Boniface, directeur de l’IRIS, l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques, auteur de 50 idées reçues sur l'état du monde, publié aux éditions Armand Colin, 2023.

Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24.

Sylvie Bermann, diplomate, ancienne ambassadrice de France en Chine (2011-2014), au Royaume-Uni (2014-2017) et en Russie (2017-2019), autrice du livre Madame l'ambassadeur : De Pékin à Moscou, Une vie de diplomate, publié aux éditions Tallandier.

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et L’Obs.

Le thème de l'émission : Russie, Chine, Iran : les liaisons dangereuses

Le sujet vous questionne ?

