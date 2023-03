"C dans l'air" lundi 6 mars 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 6 mars 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 6 mars 2023, Caroline Roux recevra : Luc Julia, co-concepteur de l'assistant vocal Siri, directeur scientifique de Renault. Auteur de “On va droit dans le mur” et "L'intelligence artificielle n'existe pas" publiés chez First.

Luc Julia est ingénieur et informaticien franco-américain. Il est l’un des concepteurs de l’assistant vocal Siri. Ancien vice-président de Samsung chargé de l’innovation, il a rejoint Renault en 2021 en tant que directeur scientifique.

ChatGPT, créé par OpenAI et mis en ligne fin novembre, se présente comme un programme de chat avec une intelligence artificielle capable de répondre à nos requêtes. En quelques secondes, le logiciel formule des paragraphes argumentés sur n'importe quel sujet, sans fautes d’orthographe et dans huit langues (français, anglais, espagnol, allemand, japonais, chinois, russe et néerlandais). Le succès de ChatGPT a été immédiat : cinq jours après sa mise en ligne, le programme comptait un million d'utilisateurs selon le président d'OpenAI sur Twitter.

Luc Julia reviendra sur les enjeux et les défis de l'intelligence artificielle.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Carl Meeus, rédacteur en chef au Figaro Magazine.

Soazig Quéméner, rédactrice en chef du service politique de Marianne.

Nathalie Mauret, journaliste politique au Groupe de presse régionale Ebra

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion à l'Institut de sondages IFOP, auteur de « La France sous nos yeux ».

Le thème de l'émission : Journée de mobilisation du 7 mars 2023



La trêve est terminée pour les opposants à la réforme des retraites. A la veille d’une sixième journée de mobilisation, ce 7 mars, la consigne des syndicats est claire : "mettre la France à l’arrêt" aussi longtemps qu’il le faudra pour faire plier le gouvernement. A la pointe de la contestation, les salariés du secteur des transports. Selon la SNCF, en moyenne, 20 % des TGV et TER seront en circulation. Les Intercités seront, eux, quasiment tous à l’arrêt. Et sur les routes aussi, la contestation s’organise : les routiers ont rejoint depuis dimanche soir le mouvement et ont organisé dès ce lundi des barrages filtrants un peu partout en France.

Autre secteur très mobilisé, celui stratégique de l’énergie. Les syndicats appellent à une grève dure, reconductible, qui a démarré dès vendredi 3 mars dans plusieurs centrales nucléaires et hydrauliques françaises. La grève s’annonce également très suivie dans les raffineries de pétrole où les salariés ont cessé le travail dès ce lundi ainsi que parmi les éboueurs et toute la filière des déchets qui vont entrer dans la danse ce mardi à l'appel de la CGT. Du côté de l’Eduction nationale, les organisations syndicales annoncent également plus de 60 % de grévistes.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair,