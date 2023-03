"Complément d'enquête" « Jets privés et ultra-riches : ça plane pour eux ! » jeudi 9 mars 2023 sur France 2

Jeudi 9 mars 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera « Jets privés et ultra-riches : ça plane pour eux ! ».

« Tu veux prendre le tien ou le mien ? » Sur la photo on aperçoit un jeune couple hésitant sur le tarmac devant deux énormes jets. Le message est signé Kylie Jenner, la femme la plus suivie d’Instagram avec 358 millions d’abonnés. La jeune milliardaire américaine est propriétaire d’un Bombardier à 72 millions de dollars. Son compagnon, le rappeur Travis Scott, possède lui aussi son jet XXL.

Il y a peu, cette scène incarnait l’image ultime de la réussite. Aujourd’hui ça ne passe plus ! Le cliché a provoqué beaucoup de colère sur les réseaux sociaux.

Car cet été tout a basculé pour les jets privés. Canicule, méga-feux, crise de l’énergie : ils sont assimilés aux privilèges des ultra-riches et à la pollution. Même si l’aviation privée ne représente que 0,1% des émissions mondiales de CO2, un jet pollue en 2h autant qu’un Français en un an !

En France l’affaire est devenue politique. Certains élus écologistes demandent aujourd’hui à interdire les jets. Mais ne croyez pas que la polémique a paralysé le secteur, bien au contraire : le trafic a augmenté de 10% depuis 1 an, et les carnets de commande des constructeurs sont pleins pour 2 ou 3 ans, comme pour le français Dassault et ses fameux Falcons. Et certaines compagnies de jets privés en profitent pour voler non-stop, quitte à négliger la sécurité des passagers.

De la Côte d’Azur à Malte, en passant par le Bourget, "Complément d’Enquête" consacre son nouveau numéro à ces milliardaires qui désormais se cachent pour voler. Bernard Arnault, Elon Musk et les stars du football, le magazine vous raconte leurs petites manies et grands secrets pour pouvoir planer en toute tranquillité.

Enquête sur l’île paradisiaque de Nevis aux Caraîbes : là-bas Patrick Drahi, le patron d’Altice, est en train de faire allonger la piste d’atterrissage pour pouvoir poser son énorme jet !

Une enquête de Guillaume Couderc, Julien Cholin, Giona Messina et Harold Horocks.