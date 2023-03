"Enquête d'action" : Opérations chocs à Villeneuve-Saint-Georges vendredi 10 mars 2023 sur W9

Vendredi 10 mars 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” « Villeneuve-Saint-Georges : opérations chocs en banlieue parisienne ».

À 20 minutes de Paris, dans le département du Val-de-Marne, Villeneuve-Saint-Georges est une ville d’une grande précarité économique et dans laquelle 138 nationalités se côtoient. Elle est aussi au cœur d’une guerre de territoires.

En 2020, une police municipale de choc y a été créée pour enrayer une criminalité galopante. Anciens militaires ou policiers nationaux, les recrues viennent de la France entière pour relever le défi. À leur tête, David organise des opérations coup-de-poing contre les dealers et les vendeurs à la sauvette. En parallèle, la ville est quadrillée par plus de 70 caméras de surveillance, permettant aux agents de prendre les délinquants sur le fait.

La gare RER de la ville est le théâtre de tous les trafics : drogues, cigarettes, alcool. Les forces de l’ordre y patrouillent en permanence. À l’image de ce matin où une équipe va réaliser un coup de filet : en pleine heure de pointe, 4 vendeurs de cigarettes de contrefaçon seront interpelés. Une manière de faire ralentir ce fléau de santé publique mais aussi de sécuriser ce lieu en proie aux rivalités entre bandes pour s’accaparer « le marché ».

Les cités des quartiers nord et du Bois-Matar sont des terrains de jeux privilégiés pour les délinquants, qui n’hésitent pas à provoquer et à menacer les forces de l’ordre. À chaque intervention, la pression monte, à l’image de cette veille de 14 juillet où Fabien, Jérémy et leurs collègues seront accueillis par une pluie de mortiers et de pierres. Un incendie de poubelle les obligera à quitter leur véhicule pour escorter les pompiers.

À Villeneuve-Saint-Georges, plusieurs communautés de l’Europe de l’Est prennent part à un réseau de revente illégale d’alcool. Chaque mois, la police municipale saisit une centaine de bouteilles. Un simple sac de sport, au pied de 4 hommes, suffira à mettre la puce à l’oreille à la brigade. Au cours du contrôle, les policiers découvriront que la camionnette de ces hommes renferme une quantité impressionnante de marchandises importées illégalement.